19:04 29.04.2026
В России реальные зарплаты в феврале выросли на 8,6 процента

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реальные зарплаты в России в феврале выросли на 8,6% в годовом выражении.
  • За январь — февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рост реальных зарплат в России в феврале составил 8,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее, следует из доклада Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
За январь-февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в РФ по итогам 2026 года вырастут на 2,4%. В прошлом году они показали рост на 4,4%.
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
