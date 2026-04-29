В России реальные зарплаты в феврале выросли на 8,6 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рост реальных зарплат в России в феврале составил 8,6% в годовом выражении, как и месяцем ранее, следует из доклада Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
За январь-февраль зарплаты россиян в реальном выражении выросли на 8,9%.
По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты в РФ по итогам 2026 года вырастут на 2,4%. В прошлом году они показали рост на 4,4%.