Балицкий рассказал об атаках ВСУ на Запорожскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки десять раз нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области.
- В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль погиб один человек.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки десять раз нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области, есть пострадавшие и погибший, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зафиксировано 10 фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие и погибший", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, на автомобильной дороге вблизи села Басань беспилотник атаковал легковой автомобиль, на месте от полученных ранений погиб мужчина 1964 года рождения.
"Семье погибшего будет оказана помощь", - подчеркнул губернатор.
