"Крайне опасно". На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 29.04.2026
21:14 29.04.2026
"Крайне опасно". На Западе сделали тревожное заявление о войне с Россией

Берлетик: Европе грозит втягивание в опосредованную войну против России

© AP Photo / Vadim Ghirda — Учения НАТО
Учения НАТО. 29.04.2026
Учения НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Европе грозит втягивание в опосредованную войну против России из-за одержимости Украиной, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Диесена.
"Европа, по сути, собирается втянуть себя в эту опосредованную войну, которая ведется против России на Украине. Это крайне опасно и вызывает обеспокоенность. При этом их целью никогда не было сокрушить и победить Россию посредством конфликта на Украине. Это был лишь один из немногих вариантов политики. Также одним из вопросов, которые обсуждались, было уничтожение российского экспорта энергоносителей в Европу. В мирное время вероятность успеха у этого проекта очень низка, но, к сожалению, все получилось. И знаете, как им удалось этого добиться? Они взяли мирное время и просто превратили его в военное", — сказал он.
По его словам, единственный способ вести политику, направленную на предотвращение зависимости Европы от российских энергоресурсов, а также на подрыв России, — это продолжать конфликт на Украине.
"Европейцев готовят к тому, чтобы они стали следующими марионетками в обороне Украины. ЕС будет постепенно все глубже вовлекаться в конфликт. Мы уже знаем, что все это оружие, ракеты и танки, которые, как говорят, производит Украина, на самом деле не производятся там. Все это изготавливается по всей Европе, в США и на других территориях, а затем окончательно собирается на Украине. Весь этот процесс формировался на протяжении всей этой опосредованной войны. И, похоже, что Европа в конечном итоге окажется практически в косвенном конфликте с Россией", — резюмировал Берлетик.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
