Апрельские заморозки не навредят сельскому хозяйству, считают в Госдуме
18:54 29.04.2026 (обновлено: 18:55 29.04.2026)
Апрельские заморозки не навредят сельскому хозяйству, считают в Госдуме

Депутат Иванов: апрельские заморозки не навредят сельскому хозяйству

Снегопад. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апрельские заморозки не нанесут серьезного вреда сельскому хозяйству, считает депутат Максим Иванов.
  • По его словам, высаживаемые культуры адаптировали к перепадам температур благодаря селекции.
  • Парламентарий уверен, что обилие осадков даже поможет превзойти рекорды по сбору урожая.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Апрельские заморозки не нанесут серьезного вреда сельскому хозяйству в России благодаря селекции, считает депутат Госдумы Максим Иванов.
"Селекция не стоит на месте, и все высаживаемые культуры адаптированы к перепадам температур в условиях рискованного земледелия", - объяснил депутат "Ленте.ру".
По его словам, напротив, погода благоволит аграриям. Иванов выразил уверенность в том, что обилие осадков поможет превзойти рекорды по сбору урожая в этом году.
Ранее циклон с Баренцева моря принес дожди и мокрый снег в европейскую часть России. На юге России также наблюдались заморозки. В Москве в конце апреля выпал снег.
В Минсельхозе РФ заверили, что погодные условия, которые сложились в ряде российских регионов, не окажут существенного влияния на посевы, поскольку самые подверженные заморозкам культуры еще не посеяны, а плодовые деревья не цветут.
РоссияБаренцево мореМоскваГосдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
