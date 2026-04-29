В Пермском крае проводят замеры воздуха после атаки беспилотника - РИА Новости, 29.04.2026
13:47 29.04.2026 (обновлено: 14:49 29.04.2026)
В Пермском крае проводят замеры воздуха после атаки беспилотника

РИА Новости: Роспотребнадзор проводит замеры воздуха в Пермском крае после атаки

Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
  • В жилых районах Пермского края проводят замеры воздуха после атаки ВСУ на одну из промышленных площадок.
ПЕРМЬ, 29 апр - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в Пермском крае проводят в жилых районах замеры воздуха, сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.
Утром в среду губернатор региона Дмитрий Махонин написал в своем канале на платформе "Макс", что вражеский беспилотник атаковал одну из промышленных площадок в Пермском крае, произошло возгорание, люди не пострадали.
"Специалисты проводят замеры (для исследований воздуха - ред.) в зоне жилой застройки. Управление работает во взаимодействии с МЧС", - сказали в ведомстве.
Мониторинг проводится аккредитованным региональным центром гигиены и эпидемиологии. Отобранные пробы воздуха исследуют на содержание загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при пожарах, уточнили в управлении.
Дым от пожара на морском терминале в Туапсе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Туапсе зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе из-за пожара
22 апреля, 22:11
 
