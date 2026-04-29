Украина создает риски в ядерной сфере, заявила Захарова

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Украина, а не Россия создает риски в ядерной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, заявления Владимира Зеленского о том, что Украине должны предоставить ядерное оружие, "провоцируют ядерный конфликт".