Захарова рассказала, кто контролирует СМИ в Германии

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Немецкое медиапространство контролируется теми, у кого есть возможность распределять денежные потоки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Немецкие СМИ находятся под тотальным контролем никакого-то отдельного государственного аппарата, связанного с цензурой, а под контролем тех, кто имеет возможность распределять денежные потоки, на которые они живут и функционируют, и тех, кто руководит вот этой самой идеологически финансовой связкой, контролирующей немецкое медиапространство", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что в таких условиях граждане Германии лишены возможности получать достоверную и фактологическую информацию об официальной политике правительства, ее результатах, а также о возможностях страны, в том числе в сфере энергетического рынка.
"Ничего из этого до граждан Германии не доходит. Они вынуждены каким-то образом выцарапывать, где-то искать, изыскивать всю эту информацию", - добавила Захарова.