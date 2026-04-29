Захарова призвала ФРГ сделать выводы о провале политики в отношении России - РИА Новости, 29.04.2026
09:42 29.04.2026
Захарова призвала ФРГ сделать выводы о провале политики в отношении России

  • Мария Захарова призвала Германию сделать вывод о провале политики в отношении России с 2022 года и ранее.
  • Она отметила, что Германия переводит экономику на военные рельсы и призвала объяснить гражданам причины этого.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Германии стоит сделать вывод, что политика страны в отношении России с 2022 года и ранее провалилась, и объяснить гражданам ФРГ, почему экономика переходит на военные рельсы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Вы (Германия - ред.) сделаете вывод, что ваша политика (в отношении России - ред.) 2022 года, а потом еще и до этого, и 2014 года и ранее, что она провалилась, что она себя дискредитировала… принесла чудовищные результаты для самой Германии. Сделайте этот вывод и объясните, что вы ставите все это (экономику - ред.) и переводите на военные рельсы милитаризма по таким-то… причинам”, - отметила Захарова в эфире радио Sputnik, говоря о вынужденном переходе гражданских автоконцернов на производство военных компонентов из-за кризиса.
Она подчеркнула, что такими действиями правительство Германии в очередной раз пытается скрыть следы преступлений против своего народа.
Газета Financial Times ранее сообщила, что Volkswagen якобы ведет переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems о переоборудовании автомобильного завода в Оснабрюке для производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол". При этом Volkswagen сообщил РИА Новости, что автоконцерн исключает возможность производства оружия на своем заводе в Оснабрюке.
