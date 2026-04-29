Захарова пошутила, что после слов Трампа в Гренландии выдохнули - РИА Новости, 29.04.2026
08:45 29.04.2026
Захарова пошутила, что после слов Трампа в Гренландии выдохнули

Захарова: после слов Трампа о Букингемском дворце в Гренландии выдохнули

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова пошутила, что после заявлений Дональда Трампа о желании жить в Букингемском дворце жители Гренландии выдохнули.
  • Трамп заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с Карлом III.
  • Мария Захарова пояснила, что многие пытаются искать политические смыслы и намерения в шутливых заявлениях Трампа.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. После заявлений президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы жить в Букингемском дворце, многие жители Гренландии выдохнули, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник британский король Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник Трамп заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце и планирует обсудить это с Карлом III.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Визит британского монарха в США начинается с унижений
27 апреля, 08:00
"Мне кажется сейчас кто-то в Гренландии выдохнул. Сейчас у жителей Гренландии на некоторое время отлегло", - пошутила Захарова в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель МИД РФ пояснила, что многие пытаются искать политические смыслы и намерения в таких шутливых заявлениях Трампа.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Король Великобритании Карл III во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Карл III подарил Трампу рынду с подлодки HMS Trump
Вчера, 04:23
 
