Захарова рассказала о поиске площадки для дискуссии по Закавказью

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Поиск площадки на замену Женеве для дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием РФ, Грузии, Южной Осетии и Абхазии ведется, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ведется кропотливая работа по реализации задачи поиска переговорного пространства (вместо Женевы - ред.). С учетом конфиденциального характера переговорного процесса, говорить на нынешнем этапе, тем более публично, о возможном месте проведения в будущем заседаний международных дискуссий пока мы считаем преждевременным", - сказала она на брифинге для СМИ.
Дискуссии, о которых идет речь, проходят с 2008 года. В рамках этих встреч Москва, Сухум и Цхинвал настаивают на предоставлении со стороны Тбилиси юридически обязывающих гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала. Идея переноса дискуссий из Женевы связана с отходом Швейцарии от нейтралитета и присоединения страны к антироссийским санкциям.
В конце марта в Женеве прошел 66-й раунд этих дискуссий с участием представителей России, Южной Осетии, Абхазии, Грузии и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Во главе делегации РФ был замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Как сообщал МИД РФ, участники дискуссий отметили, что между Южной Осетией, Абхазией и Грузией удается сохранять относительно спокойную обстановку на земле.
