Манифест компании Palantir отдает неофашизмом, заявила Захарова

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Манифест американской компании — разработчика программного обеспечения для спецслужб Palantir "отдает неофашизмом", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Компания Palantir опубликовала на своей странице в соцсети X манифест "Технологическая республика" из 22 пунктов, авторы которого, в частности, назвали ошибкой демилитаризацию Германии после Второй мировой и заявили, что "некоторые культуры" достигли прогресса, в то время как другие остаются "упадочными и регрессивными".

"Все это, все эти 22 тезиса в совокупности несколько отдают таким нео-, а можно в данном случае и сказать нейрофашизмом", — сказала Захарова , выступая на Российском интернет-форуме.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России, манифест Palantir — это заявление не только самой организации, но и западной IT-верхушки в целом, которая работает в плотной связке с западными спецслужбами. При этом Захарова напомнила, что фирму уже не раз подозревали в организации слежки за мировыми лидерами, политическими деятелями.

Кроме того, содержащиеся в документе утверждения о пользе или вреде отдельных культур — повторение нацистской идеологии, с которой мир столкнулся в прошлом столетии.

"Все эти концепции уже были, и мировое сообщество, мир, человечество, слава богу, находясь на краю этой пропасти, от нее отшатнулось и пошло в другом направлении", — добавила она.