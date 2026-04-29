11:41 29.04.2026 (обновлено: 16:12 29.04.2026)
Манифест компании Palantir отдает неофашизмом, заявила Захарова

Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Манифест американской компании Palantir "отдает неофашизмом", заявила Мария Захарова.
  • В манифесте Palantir "Технологическая республика" авторы назвали ошибкой демилитаризацию Германии после Второй мировой войны и заявили, что "некоторые культуры" достигли прогресса, в то время как другие остаются "упадочными и регрессивными".
  • Захарова подчеркнула, что утверждения о пользе или вреде отдельных культур в манифесте Palantir — это повторение нацистской идеологии.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Манифест американской компании — разработчика программного обеспечения для спецслужб Palantir "отдает неофашизмом", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Компания Palantir опубликовала на своей странице в соцсети X манифест "Технологическая республика" из 22 пунктов, авторы которого, в частности, назвали ошибкой демилитаризацию Германии после Второй мировой и заявили, что "некоторые культуры" достигли прогресса, в то время как другие остаются "упадочными и регрессивными".
Захарова пошутила, что после слов Трампа в Гренландии выдохнули
Вчера, 08:45
"Все это, все эти 22 тезиса в совокупности несколько отдают таким нео-, а можно в данном случае и сказать нейрофашизмом", — сказала Захарова, выступая на Российском интернет-форуме.
Как подчеркнула официальный представитель МИД России, манифест Palantir — это заявление не только самой организации, но и западной IT-верхушки в целом, которая работает в плотной связке с западными спецслужбами. При этом Захарова напомнила, что фирму уже не раз подозревали в организации слежки за мировыми лидерами, политическими деятелями.
Кроме того, содержащиеся в документе утверждения о пользе или вреде отдельных культур — повторение нацистской идеологии, с которой мир столкнулся в прошлом столетии.
"Все эти концепции уже были, и мировое сообщество, мир, человечество, слава богу, находясь на краю этой пропасти, от нее отшатнулось и пошло в другом направлении", — добавила она.
В марте Reuters сообщало, что Министерство войны США планирует внедрение на постоянной основе в рамках Вооруженных сил США системы искусственного интеллекта Maven, разработанной Palantir. При этом, как утверждало агентство, Maven на тот момент уже являлась основной системой на базе ИИ для американских вооруженных сил и применялась при нанесении ударов по Ирану.
Захарова призвала ФРГ сделать выводы о провале политики в отношении России
Вчера, 09:42
 
