Бесплатный Wi-Fi может оказаться небезопасным, предупредил эксперт

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бесплатный Wi-Fi в публичных местах может оказаться опасным для пользователя из-за мошенников, способных перехватывать трафик с устройств и воровать данные, заявил директор по информационной безопасности "Почты Mail" Анатолий Тутынин.

"Одним из самых распространенных методов атак является сниффинг (Sniffing), когда злоумышленник подключается к сети Wi-Fi и перехватывает весь трафик пользователя, проходящий через него, например, личные данные", - сказал эксперт информационному порталу РИАМО

Тутынин также рассказал об использовании мошенниками поддельных точек доступа и распространении вирусов через общественные сети. Наиболее часто у пользователей воруют доступ к личным кабинетам банков, социальным сетям и рабочим сервисам.

Чтобы избежать кражи данных, эксперт советует регулярно обновлять программное обеспечение, проверять подлинность точек доступа Wi-Fi, а также избегать работы с важными документами и деньгами.