Бесплатный Wi-Fi может оказаться небезопасным, предупредил эксперт - РИА Новости, 29.04.2026
12:51 29.04.2026
Бесплатный Wi-Fi может оказаться небезопасным, предупредил эксперт

Знак Wi-Fi. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бесплатный Wi-Fi в публичных местах может быть опасен из-за мошенников, способных перехватывать трафик и воровать данные.
  • Злоумышленники используют методы сниффинга, поддельных точек доступа и распространение вирусов через общественные сети для кражи данных пользователей.
  • Для защиты данных рекомендуется обновлять программное обеспечение, проверять подлинность точек доступа Wi-Fi и избегать работы с важными документами и деньгами в открытых сетях.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бесплатный Wi-Fi в публичных местах может оказаться опасным для пользователя из-за мошенников, способных перехватывать трафик с устройств и воровать данные, заявил директор по информационной безопасности "Почты Mail" Анатолий Тутынин.
"Одним из самых распространенных методов атак является сниффинг (Sniffing), когда злоумышленник подключается к сети Wi-Fi и перехватывает весь трафик пользователя, проходящий через него, например, личные данные", - сказал эксперт информационному порталу РИАМО.
Тутынин также рассказал об использовании мошенниками поддельных точек доступа и распространении вирусов через общественные сети. Наиболее часто у пользователей воруют доступ к личным кабинетам банков, социальным сетям и рабочим сервисам.
Чтобы избежать кражи данных, эксперт советует регулярно обновлять программное обеспечение, проверять подлинность точек доступа Wi-Fi, а также избегать работы с важными документами и деньгами.
"Публичный Wi-Fi — это удобно, но небезопасно. Он подходит для просмотра новостей или видео, но не для работы с деньгами и важными аккаунтами. Главное правило простое. Если данные важны — не доверяйте открытой сети. При соблюдении базовых мер безопасности риск можно существенно снизить", - подчеркнул Тутынин.
