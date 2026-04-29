21:27 29.04.2026
Экс-полицейского главка МВД по СКФО осудили на восемь лет за взятку

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего заместителя начальника одного из отделов главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу приговорили к восьми годам лишения свободы.
  • Осужденного признали виновным в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством.
  • Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, также суд оштрафовал его на сумму взятки и запретил занимать должности на госслужбе на десять лет.
МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника одного из отделов главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере с вымогательством, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.
"Кизилюртовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов главного управления МВД по СКФО. Сотрудник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с вымогательством)… Подсудимый приговорен к восьми годам лишения свободы", – говорится в сообщении.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
На Урале суд второй раз отправил в колонию члена банды экс-милиционеров
Вчера, 19:29
Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, также суд оштрафовал его на сумму взятки и запретил занимать должности на госслужбе на 10 лет.
Установлено, что в начале 2024 года полицейский собрался провести в торговых точках местной предпринимательницы оперативно-розыскные мероприятия по выявлению нарушений маркировки товаров. При этом он дал понять, что вопрос о непринятии мер можно °решить" за вознаграждение. В ходе переговоров сумма взятки была определена в 8 миллионов рублей. При передаче денег мужчину задержали сотрудники спецслужб.
Ирина Ясакова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Бывший вице-президент "Оборонстроя" не признала вину в мошенничестве
Вчера, 19:12
 
