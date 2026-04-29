Экс-полицейского главка МВД по СКФО осудили на восемь лет за взятку

МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника одного из отделов главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере с вымогательством, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, также суд оштрафовал его на сумму взятки и запретил занимать должности на госслужбе на 10 лет.

Установлено, что в начале 2024 года полицейский собрался провести в торговых точках местной предпринимательницы оперативно-розыскные мероприятия по выявлению нарушений маркировки товаров. При этом он дал понять, что вопрос о непринятии мер можно °решить" за вознаграждение. В ходе переговоров сумма взятки была определена в 8 миллионов рублей. При передаче денег мужчину задержали сотрудники спецслужб.