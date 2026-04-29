В Днепропетровске прогремели взрывы.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Днепропетровской области.
