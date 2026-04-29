В Минске отметили важность межпарламентского взаимодействия Белоруссии и РФ

МИНСК, 29 апр - РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко направил поздравление председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину по случаю 30-летия подписания соглашения о Парламентском Собрании Сообщества России и Белоруссии и назвал связи парламентов двух стран важным элементом белорусско-российских отношений, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

"Межпарламентское взаимодействие является важным элементом белорусско-российских отношений. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России выполняет ключевую роль в гармонизации законодательства и унификации правовых норм, а также защите прав граждан наших государств", - процитировали в пресс-службе поздравление.

В нем Сергеенко выразил убежденность, что "слаженная работа парламентариев будет и далее содействовать успешному осуществлению основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства и поддержанию положительной динамики политического диалога на международной арене в интересах братских народов".