10:14 29.04.2026
В Минске отметили важность межпарламентского взаимодействия Белоруссии и РФ

Сергеенко отметил важность межпарламентского взаимодействия Белоруссии и России

Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
  • Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко направил поздравление Вячеславу Володину по случаю 30-летия подписания соглашения о Парламентском Собрании Сообщества России и Белоруссии.
  • Сергеенко назвал межпарламентское взаимодействие важным элементом белорусско-российских отношений.
  • Он выразил убежденность, что работа парламентариев будет содействовать успешному осуществлению направлений реализации Договора о создании Союзного государства.
МИНСК, 29 апр - РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко направил поздравление председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеславу Володину по случаю 30-летия подписания соглашения о Парламентском Собрании Сообщества России и Белоруссии и назвал связи парламентов двух стран важным элементом белорусско-российских отношений, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.
"Межпарламентское взаимодействие является важным элементом белорусско-российских отношений. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России выполняет ключевую роль в гармонизации законодательства и унификации правовых норм, а также защите прав граждан наших государств", - процитировали в пресс-службе поздравление.
В нем Сергеенко выразил убежденность, что "слаженная работа парламентариев будет и далее содействовать успешному осуществлению основных направлений реализации Договора о создании Союзного государства и поддержанию положительной динамики политического диалога на международной арене в интересах братских народов".
"Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в ответственной государственной деятельности", — отмечается в поздравлении.
 
