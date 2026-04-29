11:31 29.04.2026
В Югре возбудили дело о незаконных "северных" выплатах жителям СКФО

В Сургуте возбудили дело о незаконных выплатах на миллиард рублей жителям СКФО

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Возбуждено дело о незаконных "северных" выплатах жителям Северного Кавказа, ущерб бюджету составил свыше 1 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Криминальный бизнес с миллиардным ущербом для госбюджета выявили мои коллеги из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Сургуту. Ими пресечена деятельность организованной группы из 10 человек, которые подозреваются в организации фиктивной регистрации граждан с целью незаконного получения социальных выплат", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Предварительно установлено, что злоумышленники незаконно регистрировали жителей республик и областей Северо-Кавказского федерального округа на территории северных регионов РФ за вознаграждение. Фиктивные регистрации организовывали в Югре, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Якутии, Мурманской области и Камчатском крае. Регистрация проводилась без личного присутствия граждан: фигуранты оформляли документы в МФЦ. Целью было получение ежемесячных денежных пособий, размер которых в северных регионах значительно выше, чем по месту фактического проживания граждан.
Оперативники установили четырех жителей Северного Кавказа, которые размещали объявления в мессенджерах и социальных сетях, подыскивая граждан для фиктивной регистрации. Они занимались сбором документов и денежных средств, которые передавали в ХМАО – Югру различными способами.
По предварительным данным, ущерб бюджету Российской Федерации превышает 1 миллиард рублей.
Следствие полиции в ХМАО возбудило уголовные дела по статьям 159.2 и 322.2 УК РФ. Кроме того, более 20 уголовных дел о фиктивной регистрации возбуждены в отношении собственников жилых помещений, предоставивших для криминальной схемы свои адреса. Фигурантам избраны различные меры пресечения.
"В настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел проверяется причастность к незаконной регистрации и получению социальных выплат более чем 6500 граждан", - добавила Волк.
ПроисшествияРоссияСеверный КавказСургутИрина ВолкХанты-Мансийский автономный округ
 
 
