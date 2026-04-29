Верховный суд разъяснил порядок прекращения уголовных дел против военных

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президиум Верховного суда России под руководством Игоря Краснова утвердил обзор практики рассмотрения военными судами уголовных дел в 2025 году, в котором разъяснил вопросы прекращения дел в отношении военнослужащих, сообщила пресс-служба ВС РФ.

"В нем (обзоре) разъясняются положения о квалификации и назначении наказаний за преступления против военной службы, а также процессуальные вопросы приостановления уголовных дел по ходатайствам командования, прекращении уголовных дел в связи с награждением государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы", - говорится в сообщении.