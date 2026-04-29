Взаимодействие парламентариев РФ и Белоруссии повышает благополучие народов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин поздравил коллег из Национального собрания Республики Беларусь с 30-летием подписания Соглашения о Парламентском собрании, отметив, что конструктивное взаимодействие российских и белорусских парламентариев в различных форматах способствует повышению благополучия братских народов.
"Конструктивное взаимодействие российских и белорусских парламентариев в различных форматах способствует укреплению экономических и гуманитарных связей, повышению благополучия братских народов наших стран", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте палаты парламента.
Он отметил, что за прошедшие годы была проведена большая работа по расширению интеграционных процессов Союзного государства, формированию основ единого правового пространства, а также гармонизации законодательства. Он добавил, что много вопросов еще предстоит решить.
Председатель Госдумы пожелал народам России и Белоруссии "успехов и всего самого доброго".
Соглашение о Парламентском собрании сообщества двух стран было подписано 29 апреля 1996 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга на встрече руководителей палат Федерального собрания Российской Федерации и Верховного совета Республики Беларусь. Первая сессия прошла 25 июня 1996 года в Смоленске.