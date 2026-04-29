Волочкова рассказала, что на данный момент состоит в отношениях

09:29 29.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Архивное фото
  • Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, что в данный момент состоит в романтических отношениях.
  • Она отметила, что эти отношения вряд ли приведут к созданию семьи, так как ее избранник должен соответствовать высоким требованиям.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что в данный момент состоит в романтических отношениях.
"Если говорить о романтических отношениях, то они у меня, действительно, есть всегда. Я - свободная женщина, и без романтики просто не мыслю своей жизни", - сказала она, говоря о своей личной жизни.
Волочкова уточнила, что эти отношения вряд ли приведут к созданию семьи, так как для заключения брака ее избранник должен соответствовать всем самым высоким требованиям балерины.
"Если говорить о создании союза и семьи, то в этом случае мое сердце свободно. Мне, как сильному человеку и состоявшейся личности, очень непросто встретить мужчину, который может быть рядом, с которым мы сойдемся по силе духа, воли, качествам, достоинству, сексуальности, умению защищать и не давать в обиду", - добавила она.
Волочкова не была замужем, однако ее личная жизнь наполнена множеством громких романов с бизнесменами, артистами и публичными людьми. Самыми значимыми отношениями в своей жизни балерина называет роман с предпринимателем Сулейманом Керимовым. После разрыва с Керимовым она жила с гражданским мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого родила дочь Ариадну.
