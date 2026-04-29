Волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли казанское "Динамо" в "Финале шести"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Екатеринбургская "Уралочка-НТМК" обыграла казанское "Динамо" в матче групповой стадии "Финала шести" Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходит в Москве.

Победители двух подгрупп из трех команд сыграют 2 мая с клубами, занявшими второе место в других подгруппах. 3 мая пройдут матчи за бронзу и золото.