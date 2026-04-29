- Российские военнослужащие освободили два населенных пункта с названием Новодмитровка.
- Одна Новодмитровка находится в Сумской области, другая — в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие освободили сразу два одноименных населенных пункта - Новодмитровку в Сумской области и Новодмитровку в Донецкой Народной Республике, следует из сводки министерства обороны РФ.
В Донецкой Народной Республике населенный пункт Новодмитровка освободили в результате решительных действий подразделения "Южной" группировки войск, а в Сумской области в результате активных действий был установлен контроль над Новодмитровкой подразделениями группировки войск "Север".
