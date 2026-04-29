Водопровод построят в поселке под Красноярском в рамках нацпроекта

КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Специалисты в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приступили к строительству водопроводной сети в поселке Солонцы, расположенном в пригороде Красноярска, сообщает краевое министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"В поселке Солонцы Емельяновского муниципального округа началось строительство разводящих водопроводных сетей. Работу выполнят по федеральной программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - говорится в сообщении.
Трубопровод протяжённостью 24 километра проложат по улицам Содружества, Свободной, Курской, Победы, Юности, Изумрудной, Рябиновой и другим. В ходе работ установят 242 водопроводных и 42 дренажных колодца, уточнили в министерстве.
"Подрядчики завозят строительные материалы, уже выполнили гидроизоляцию пятнадцати колодцев из железобетона. Начали бурить горизонтальный канал для прокладки трубопровода", - приводятся в сообщении слова замглавы министерства Игоря Епифанова.
Завершить работы планируют до конца года.
Кроме того, отметили в ведомстве, в рамках краевой программы "Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности" в этом году продолжится строительство магистрального водопровода от Солонцов до садовых товариществ вблизи самого поселка и села Шуваево. Проложат более 6 километров водопровода, установят 24 колодца, пять прямоугольных водопроводных камер и повысительную насосную станцию.
С 2023 года, по данным министерства, провели уже более 20 километров водопровода от Красноярска до поселка Солонцы, села Дрокино, поселка Логовой, деревни Творогово, поселка Емельяново.