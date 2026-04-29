16:44 29.04.2026
Губернатор Ставрополья Владимиров встретился с послом КНДР

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с послом Корейской Народно-Демократической Республикой Син Хон Чхоль в рамках КИФ-2026, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Ставрополье открыто для взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в расширении партнерских связей, прежде всего в агропромышленном комплексе и поставках продукции. Рассчитываем на рост взаимной торговли и реализацию совместных проектов", – цитирует Владимирова пресс-служба.
На встрече обсуждалась не только возможность появления совместных проектов, но и развитие гуманитарных связей между регионами и Ставропольским краем.
Посол КНДР в свою очередь рассказал, что его страна рассматривает Ставропольский край как перспективного партнера.
Экспортная география Ставрополья расширяется в том числе за счет реализации нескольких краевых госпрограмм, которые работают на расширение внешнеторговых связей региона.
III Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. Центральная тема мероприятия – "Расширяя горизонты возможностей". На площадке выставочного центра "МинводыЭКСПО" пройдут тематические дни, посвященные молодежным инициативам, инвестиционному сотрудничеству, открытому диалогу бизнеса и государства, а также поддержке предпринимательства. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.
Ставропольский крайСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)Владимир ВладимировКНДР
 
 
