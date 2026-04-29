Губернатор Ставрополья Владимиров встретился с послом КНДР

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с послом Корейской Народно-Демократической Республикой Син Хон Чхоль в рамках КИФ-2026, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Ставрополье открыто для взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в расширении партнерских связей, прежде всего в агропромышленном комплексе и поставках продукции. Рассчитываем на рост взаимной торговли и реализацию совместных проектов", – цитирует Владимирова пресс-служба.

На встрече обсуждалась не только возможность появления совместных проектов, но и развитие гуманитарных связей между регионами и Ставропольским краем.

Посол КНДР в свою очередь рассказал, что его страна рассматривает Ставропольский край как перспективного партнера.

Экспортная география Ставрополья расширяется в том числе за счет реализации нескольких краевых госпрограмм, которые работают на расширение внешнеторговых связей региона.