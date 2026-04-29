Более 1200 пунктов бесплатной вакцинации питомцев откроются в Москве

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 1200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных против бешенства откроется в Москве в этом году, сообщил РИА Новости председатель комитета ветеринарии столицы Алексей Сауткин.
Сауткин рассказал, что в городе уже открыты и работают дополнительные временные пункты бесплатной вакцинации животных против бешенства. Это ежегодная плановая работа, такие временные пункты открываются в течение всего года. Их график размещен на странице комитета ветеринарии Москвы.
"С наступлением теплой погоды пунктов вакцинации станет больше, так как в мае будут открываться пункты и возле выгульных площадок. Всего в этом году в Москве запланирована работа более 1200 временных пунктов бесплатной вакцинации питомцев, а в госветклиниках столицы бесплатную прививку против бешенства можно сделать в любой удобный день в часы работы ветклиники", - подчеркнул он.
Председатель комитета заключил, что для удобства владельцев рекомендуется заранее записаться на процедуру через портал mos.ru