В России появилась вакансия музы
04:44 29.04.2026 (обновлено: 09:13 29.04.2026)
В России появилась вакансия музы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России появилась вакансия музы.
  • Среди обязательных требований к кандидату — хорошее чувство юмора и загадочность.
  • Работодатель-музыкант обещает оплату до 100 тысяч рублей в месяц.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вакансия музы была опубликована на рекрутинговом сервисе SuperJob: среди обязательных требований – хорошее чувство юмора и загадочность, чтобы вдохновлять на творчество, рассказали РИА Новости в компании.
"Вакансию разместил музыкант. В необычные задачи входят: написание милых утренних сообщений, вдохновение на новые песни и странные романтичные поступки, а также давать возможность превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений", - говорится в описании вакансии.
Работодатель-музыкант обещает оплату до 100 тысяч рублей в месяц.
В списке требований также значатся: хорошее чувство юмора, быть свободной, понятной и немного недоступной.
В качестве дополнительных условий указаны спонтанные походы в кафе, театры, кино, цветы без повода и странные сообщения посреди ночи, отмечается в объявлении.
