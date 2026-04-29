Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за невыполнение плана - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 29.04.2026
Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за невыполнение плана

РИА Новости: сотрудника нельзя уволить за невыполнение плана

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уволить сотрудника за невыполнение плана невозможно, так как трудовым законодательством такое основание для увольнения не предусмотрено.
  • Работодатель может расторгнуть трудовой договор, если докажет, что невыполнение плана стало следствием регулярного неисполнения работником своих обязанностей.
  • Уволить работника можно по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ при неоднократном неисполнении трудовых обязанностей с имеющимся дисциплинарным взысканием.
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Сотрудника нельзя уволить за невыполнение поставленного работодателем плана, но расторгнуть трудовой договор можно, если к невыполнению плана привело регулярное неисполнение работником своих обязанностей, рассказала РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.
"Трудовым законодательством не предусмотрено основание для увольнения сотрудника "невыполнение плана", уволить за это невозможно. Предметом трудового договора является выполнение работником трудовой функции, а не выполнение конкретной работы, завершаемой определенным результатом", - сказала Котлярова.
Она отметила, что именно этим и отличается трудовой договор от договора оказания услуг: в трудовых отношениях важен сам процесс исполнения трудовой функции. При этом лицо, работающее по трудовому договору, не несет риска, связанного с результатом своего труда, уточнила эксперт.
По ее словам, работодатель, ставя план, например, на объем продаж и заключение новых договоров, фактически устанавливает для работника необходимость достижения конкретного результата. Привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности за недостижение этого результата незаконно, это нарушает его права.
Вменять в вину работнику то, что он не выполнил план, исполняя свою трудовую функцию, нельзя, поскольку существуют объективные факторы, влияющие на результат работы, отметила Котлярова.
"Невыполнение плана лишь тогда можно считать нарушением, когда к этому привело конкретное доказанное работодателем неисполнение работником иных своих обязанностей, которые и повлияли на невыполнение плана", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что если работник без уважительной причины неоднократно нарушал трудовую дисциплину и не выполнял свои функции в полном объеме или в необходимый срок, его можно уволить по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при имеющемся дисциплинарном взыскании).
"Дисциплинарное взыскание нужно вынести, соблюдая процедуры, установленные Трудовым кодексом. Запросите у работника письменные объяснения причин нарушений. Наказывать можно только с учетом неуважительных причин, их работодатель определяет сам", - добавила специалист.
Приморский крайРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала