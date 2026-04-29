Эксперт рассказала, можно ли уволить сотрудника за невыполнение плана

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Сотрудника нельзя уволить за невыполнение поставленного работодателем плана, но расторгнуть трудовой договор можно, если к невыполнению плана привело регулярное неисполнение работником своих обязанностей, рассказала РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Трудовым законодательством не предусмотрено основание для увольнения сотрудника "невыполнение плана", уволить за это невозможно. Предметом трудового договора является выполнение работником трудовой функции, а не выполнение конкретной работы, завершаемой определенным результатом", - сказала Котлярова.

Она отметила, что именно этим и отличается трудовой договор от договора оказания услуг: в трудовых отношениях важен сам процесс исполнения трудовой функции. При этом лицо, работающее по трудовому договору, не несет риска, связанного с результатом своего труда, уточнила эксперт.

По ее словам, работодатель, ставя план, например, на объем продаж и заключение новых договоров, фактически устанавливает для работника необходимость достижения конкретного результата. Привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности за недостижение этого результата незаконно, это нарушает его права.

Вменять в вину работнику то, что он не выполнил план, исполняя свою трудовую функцию, нельзя, поскольку существуют объективные факторы, влияющие на результат работы, отметила Котлярова.

"Невыполнение плана лишь тогда можно считать нарушением, когда к этому привело конкретное доказанное работодателем неисполнение работником иных своих обязанностей, которые и повлияли на невыполнение плана", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что если работник без уважительной причины неоднократно нарушал трудовую дисциплину и не выполнял свои функции в полном объеме или в необходимый срок, его можно уволить по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при имеющемся дисциплинарном взыскании).