Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России, заявил Ушаков
20:36 29.04.2026 (обновлено: 20:39 29.04.2026)
Разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе России, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
  • По заявлению Юрия Ушакова, разговор состоялся по инициативе России.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоялся по инициативе РФ, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор.
"Я хотел бы отметить, что это была инициатива российской стороны", - сказал Ушаков.
