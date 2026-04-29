Ушаков: Москва считает опасным шагом вариант наземной операции США в Иране

- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва считает опасным шагом вариант наземной операции США в Иране.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вариант наземной операции США против Ирана видится Москве опасным, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В среду президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
"Конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана", - сказал Ушаков журналистам.