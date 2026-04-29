Ушаков: Путин считает правильным продлить режим прекращения огня в Иране

- Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президент РФ Владимир Путин считает правильным продлить режим прекращения огня в отношении Ирана.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о ситуации вокруг Ирана, заявил, что президент РФ Владимир Путин считает правильным продлить режим прекращения огня, что поможет стабилизации обстановки.
"Владимир Путин считает правильным решение (президента США) Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.