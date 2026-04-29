Ушаков: Путин сообщил Трампу, что цели СВО будут в любом случае достигнуты

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Наш президент вновь подтвердил, что цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты", - сказал Ушаков журналистам.