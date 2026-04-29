Зеленский ведет линию Запада на затягивание конфликта, заявил Ушаков

- Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский ведет линию Запада на затягивание конфликта.
- По словам Ушакова, Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Зеленского.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский, подстрекаемый европейцами, ведет линию на затягивание украинского конфликта, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"И (президент России - ред.) Владимир Путин, и (лидер США - ред.) Дональд Трамп (в ходе телефонного разговора - ред.) высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта", - сказал Ушаков журналистам.