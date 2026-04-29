МИД назвал энергетический терроризм визитной карточкой Украины

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Энергетический терроризм является одной из визитных карточек Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Запорожская область, 28 апреля, четыре беспилотника ВСУ предприняли попытки атаковать объекты городской инфраструктуры Энергодара. По словам мэра Максима Петухова, фиксируется рост угроз у АЗС и газораспределительной станции. Тоже не случайно. Потому что энергетический терроризм - это тоже одна из визитных карточек киевского режима. То есть удар по инфраструктуре, связанной с энергетикой" , - сказала она на брифинге в среду.