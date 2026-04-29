В Кремле обвинили Украину в подстегивании дефицита нефти на мировых рынках

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Преступные действия киевского режима подстегивают дефицит нефти на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
"Мировое энергетическое сообщество отчаянно борется с последствиями дефицита нефти на международных рынках, что подстегивается такими преступными действиями киевского режима", - сказал Песков журналистам.