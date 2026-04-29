В Сумской области прогремел взрыв

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Белополье Сумской области на севере Украины, в части населенного пункта произошли перебои с электричеством, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Белополье Сумской области был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Уточняется, что в части города возникли перебои с электричеством.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
