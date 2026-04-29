Европейский выбор привел Киев к геноциду украинцев, заявил Медведчук

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Так называемый "цивилизационный выбор" киевского режима - следовать по пути в Европу - оказался трагедией и привел Украину к геноциду собственного народа, заявил экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"После того как Украина пошла в Европу , численность украинцев стала резко сокращаться. За время этого пути население страны сократилось более чем в два раза, а рождаемость вообще упала до уровня тех времен, когда Украина была малообитаемым Диким полем. Путь Украины в Европу действительно оказался трагедией", - написал Медведчук в авторской статье , опубликованной на сайте движения.

Политик со ссылкой на журнал Visual Capitalist, который основывается на данных МВФ , заявил, что Украина - худшая в мире страна по демографической динамике. Ее население сократилось на треть за последние 25 лет. По версии того же журнала, Украина оказалась самой несчастной страной Европы, заняв 111 место из 147.

С экономикой, как отмечает Медведчук, в стране та же катастрофическая ситуация, что и с рождаемостью. В рейтинге Всемирного банка по ВВП на душу населения Украина по итогам 2024 года занимает последнее место в Европе с показателем 5,3 тысячи долларов. По показателю среднемесячной заработной платы в 2024 году Украина также заняла последнее место в Европе. Кроме того, в стране самый высокий уровень безработицы.

"Если государство устроило геноцид собственного народа, не уважает его прав, грабит и унижает его, то зачем такое государство защищать, зачем оно вообще нужно… За что умирают сегодня украинцы, если до этого вся западная пропаганда орала, что они отстаивают европейский выбор, членство в НАТО ЕС ? Теперь оказывается, что умирали они зря, а нужно было, и ни в какое НАТО и ЕС не стоило лезть, и не одурманивать украинцев, так называемым, "цивилизованным выбором", который уже уничтожил государство, довел страну и народ "до ручки", - подчеркнул Медведчук.

По данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, смертность на Украине в 2025 году втрое превысила рождаемость - всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших.