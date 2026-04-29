Мужчина, задержанный на Кубани за убийство девочки, признал вину

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Задержанный мужчина признал вину в убийстве 11-летней девочки в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в СК РФ.
"В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следователем с участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
По мнению юриста Михаила Салкина, задержанному может грозить пожизненное заключение, но мужчину также могут признать и невменяемым.
"За такое злодеяние грозит наказание в виде лишения свободы на 8–20 лет или пожизненный срок. Однако, если выяснится, что на момент преступления задержанный являлся невменяемым в силу заболевания, такое лицо уголовной ответственности не подлежит. В отношении него в таком случае применяются принудительные меры медицинского характера, которые не имеют срока", - заявил эксперт NEWS.ru.