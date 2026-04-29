Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, задержанный на Кубани за убийство девочки, признал вину - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 29.04.2026 (обновлено: 17:28 29.04.2026)
Мужчина, задержанный на Кубани за убийство девочки, признал вину

© Следственное управление СК. РФ по Краснодарскому краю
Обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в Темрюкском районе - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Следственное управление СК. РФ по Краснодарскому краю
Обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в Темрюкском районе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину задержали по обвинению в убийстве 11-летней девочки в Темрюкском районе Краснодарского края.
  • Задержанный признал вину в ходе допроса и рассказал об обстоятельствах произошедшего.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Задержанный мужчина признал вину в убийстве 11-летней девочки в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в СК РФ.
В ведомстве сообщили, что 24 апреля 11-летняя девочка вышла из своего дома на прогулку и не вернулась. В среду СК РФ сообщил о задержании обвиняемого в убийстве девочки.
"В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следователем с участием обвиняемого проведена проверка показаний на месте. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
По мнению юриста Михаила Салкина, задержанному может грозить пожизненное заключение, но мужчину также могут признать и невменяемым.
"За такое злодеяние грозит наказание в виде лишения свободы на 8–20 лет или пожизненный срок. Однако, если выяснится, что на момент преступления задержанный являлся невменяемым в силу заболевания, такое лицо уголовной ответственности не подлежит. В отношении него в таком случае применяются принудительные меры медицинского характера, которые не имеют срока", - заявил эксперт NEWS.ru.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
На Урале фигуранту дела об убийстве ребенка запросили 18 лет колонии
9 апреля, 11:39
 
Краснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала