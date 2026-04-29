На Кубани задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки

Задержанный — 31-летний местный житель Темрюкского района Краснодарского края.

СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Мужчина задержан по обвинению в убийстве 11-летней девочки на Кубани, сообщает Следственный комитет России.

По данным следователей, он уже признал вину.

Девочка пропала 24 апреля во время прогулки. Ее тело нашли спустя четверо суток. Ребенка все дни круглосуточно искали около 700 человек.