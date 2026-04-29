На Кубани задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Кубани задержали мужчину по обвинению в убийстве 11-летней девочки.
- Задержанный — 31-летний местный житель Темрюкского района Краснодарского края.
СОЧИ, 29 апр — РИА Новости. Мужчина задержан по обвинению в убийстве 11-летней девочки на Кубани, сообщает Следственный комитет России.
"Задержан обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в Темрюкском районе Краснодарского края. <...> Было установлено лицо, совершившее преступление, — им оказался 31-летний местный житель, который задержан следователем СК России", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным следователей, он уже признал вину.
Девочка пропала 24 апреля во время прогулки. Ее тело нашли спустя четверо суток. Ребенка все дни круглосуточно искали около 700 человек.
В СК полагают, что похититель встретил девочку на улице, посадил в машину и увез в сторону хутора Белого Темрюкского района. По пути он задушил ее, а тело спрятал и скрылся.
