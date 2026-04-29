Турция поддерживает инициативы США по Украине, заявил Фидан

Краткий пересказ от РИА ИИ
АНКАРА, 29 апр — РИА Новости. Турция намерена продолжать посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине и поддерживает инициативы США в этом направлении, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
"Позиция нашей страны, в частности господина президента, предельно ясна. С 2022 года Турция принимает переговоры сторон. США выступили с инициативами по урегулированию конфликта. Мы поддерживаем эти инициативы и продолжим выполнять посредническую роль, которая в наших руках", - сказал Фидан на пресс-конференции в Австрии.