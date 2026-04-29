Источник рассказал, от чего зависит успех СБП для россиян в Турции
Туризм
 
02:29 29.04.2026
Источник рассказал, от чего зависит успех СБП для россиян в Турции

РИА Новости: для распространения СБП в Турции необходимо доверие бизнеса

Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
  • Оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях расширяется в Турции.
  • Введение расчетов через СБП в рублях облегчает туристам оплату на месте, снижает зависимость от наличной валюты и частично нивелирует ограничения в банковской сфере.
  • Эффект от внедрения СБП будет зависеть от масштабов распространения системы и доверия со стороны бизнеса.
АНКАРА, 29 апр - РИА Новости. Оплата товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях в Турции может стать важным фактором поддержки турпотока, но эффект будет зависеть от масштабов распространения системы и доверия со стороны бизнеса, заявил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Возможность оплатить товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) в рублях расширяется в Турции, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР). Среди торговых точек, в которых можно платить по СБП – аптеки, салоны оптики, магазины продуктов, сладостей и сувениров, магазины и центры текстиля, бары и рестораны и др. В рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и спа, заказать трансферы и фаст-трек, причем как находясь в Турции, так и из России.
"Введение расчётов через СБП в рублях облегчает туристам оплату на месте, снижает зависимость от наличной валюты и частично нивелирует ограничения в банковской сфере", - отметил собеседник агентства.
По его оценке, основной плюс заключается в росте доступности турецкого направления для россиян. Источник РИА Новости считает, что упрощение платежей повышает покупательную способность туристов, делает расходы более прозрачными и может стимулировать дополнительные траты на месте, что положительно скажется на гостиничном и сервисном секторе.
В то же время, по его мнению, сохраняются и риски.
"Зависимость от альтернативных платёжных механизмов делает рынок более чувствительным к внешнему регулированию и возможным ограничениям. Кроме того, часть бизнеса может столкнуться с техническими сложностями интеграции и вопросами конвертации. Эффект от внедрения СБП будет зависеть от масштабов распространения системы и доверия со стороны бизнеса", - сказал он.
По его словам, при устойчивой работе инструмента он может стать важным фактором поддержки турпотока, однако в долгосрочной перспективе ключевыми останутся макроэкономические условия, курс валют и общая геополитическая ситуация.
