В одном из районов Туапсе восстановили газоснабжение после пожара на НПЗ

КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Газоснабжение в одном из районов Туапсе восстановили после локализации пожара на НПЗ, газовую трубу перекрывали в целях безопасности, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Продолжаем восстанавливать инфраструктуру. Во время пожара, в целях безопасности, была перекрыта газовая труба, обеспечивающая природным топливом часть жителей микрорайона Грознефть. Сегодня газоснабжение возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Кубани.