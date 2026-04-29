К работе в зоне ЧС в Туапсе привлекли тяжелую технику

- В зоне ЧС в Туапсе работает тяжелая техника, включая самосвалы и вакуумные насосы.
- Все утечки, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, основное загрязнение локализовано.
КРАСНОДАР, 29 апр – РИА Новости. Тяжёлая техника, в том числе самосвалы и вакуумные насосы, работает в зоне ЧС в Туапсе, где специалисты локализовали основное загрязнение, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Глава МЧС РФ Александр Куренков позднее сообщил, что все утечки, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.
"На территории, где локализовано основное загрязнение, работает тяжелая техника – самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, вакуумные насосы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Кубани.
Всего же на данный момент на участках в ликвидации задействованы 323 человека и 51 единица техники. Сотрудники МЧС России, отряда "Кубань-СПАС" Краснодарского края и предприятий ТЭК в Туапсе очищают береговую линию, собирают специальными насосами нефтепродукты из воды, добавили в краевом оперштабе.
Кроме того, на одном из участков береговой линии рядом с устьем реки Туапсе протяженностью около километра выставили вдоль берега еще один рубеж боновых заграждений. Ранее Куренков заявлял, что сил и средств для предотвращением попадания нефти в реку Туапсе достаточно, специалисты работают над этим.
Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введен режим ЧС регионального уровня.