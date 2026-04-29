Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ

К работе в зоне ЧС в Туапсе привлекли тяжелую технику

Все утечки, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены, основное загрязнение локализовано.

КРАСНОДАР, 29 апр – РИА Новости. Тяжёлая техника, в том числе самосвалы и вакуумные насосы, работает в зоне ЧС в Туапсе, где специалисты локализовали основное загрязнение, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"На территории, где локализовано основное загрязнение, работает тяжелая техника – самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, вакуумные насосы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Кубани.

Всего же на данный момент на участках в ликвидации задействованы 323 человека и 51 единица техники. Сотрудники МЧС России, отряда "Кубань-СПАС" Краснодарского края и предприятий ТЭК в Туапсе очищают береговую линию, собирают специальными насосами нефтепродукты из воды, добавили в краевом оперштабе.

Кроме того, на одном из участков береговой линии рядом с устьем реки Туапсе протяженностью около километра выставили вдоль берега еще один рубеж боновых заграждений. Ранее Куренков заявлял, что сил и средств для предотвращением попадания нефти в реку Туапсе достаточно, специалисты работают над этим.