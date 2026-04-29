В Туапсе восстановили подачу воды

КРАСНОДАР, 29 апр – РИА Новости. Подачу воды восстановили на нескольких улицах в двух микрорайонах, а также в поселке Кроянском в Туапсе, сейчас идет заполнение систем, сообщил глава кубанского города Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
Во вторник Бойко сообщал, что часть жителей Туапсе остались без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ.
"Приостановленное водоснабжение на нескольких улицах в микрорайонах Звездный и Грознефть, а также в селе Кроянском восстановлено. Сейчас идет заполнение систем, и вода постепенно, по мере увеличения давления, начнет поступать потребителям", - написал Бойко.