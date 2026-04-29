14:53 29.04.2026 (обновлено: 15:00 29.04.2026)
В Туапсе восстановили подачу воды, идет заполнение систем

Человек моет руки под краном. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе восстановили подачу воды на нескольких улицах в микрорайонах Звездный и Грознефть, а также в поселке Кроянском.
  • Мэр города добавил, что сейчас идет заполнение систем.
КРАСНОДАР, 29 апр – РИА Новости. Подачу воды восстановили на нескольких улицах в двух микрорайонах, а также в поселке Кроянском в Туапсе, сейчас идет заполнение систем, сообщил глава кубанского города Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
Во вторник Бойко сообщал, что часть жителей Туапсе остались без воды из-за выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ.
"Приостановленное водоснабжение на нескольких улицах в микрорайонах Звездный и Грознефть, а также в селе Кроянском восстановлено. Сейчас идет заполнение систем, и вода постепенно, по мере увеличения давления, начнет поступать потребителям", - написал Бойко.
