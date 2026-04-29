В Туапсе создали штаб для координации при ликвидации разлива нефти

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Специальный штаб создан для координации волонтеров при ликвидации последствий разлива нефти в Туапсе после пожара на НПЗ, который возник во вторник после атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб края в своем канале на платформе "Макс".
"Помощь волонтеров в ликвидации последствий (разлива нефтепродуктов - ред.) в Туапсе нужна в ограниченном количестве. Для координации создан волонтерский штаб #МыВместе. Он открыт и действует на базе Молодежного центра в Туапсе", - говорится в сообщении.
Оперштаб региона во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня.