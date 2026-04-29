Песков ответил на вопрос о ликвидации последствий ударов ВСУ по Туапсе

- Глава МЧС Александр Куренков на месте контролирует ликвидацию последствий ударов украинских дронов по Туапсе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков на месте контролирует процесс ликвидации последствий ударов дронов ВСУ по Туапсе, меры принимаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ранее сообщил оперштаб Краснодарского края, на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня. Оперштаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.