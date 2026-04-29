В Туапсе более двух недель ищут девочку, чей дом разрушился при атаке ВСУ - РИА Новости, 29.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
11:38 29.04.2026
В Туапсе более двух недель ищут девочку, чей дом разрушился при атаке ВСУ

В Туапсе более двух недель ищут девочку, чей дом разрушился при атаке БПЛА ВСУ

© Фото : МЧС РФ | Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов Кубань-СПАС разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов "Кубань-СПАС" разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе более двух недель ищут 14-летнюю девочку, чей дом разрушился при атаке украинских БПЛА в ночь на 16 апреля.
  • Обследуются заброшенные здания и лес, применяется дрон с тепловизором.
КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Добровольцы в Туапсе больше двух недель ведут поиски тела 14-летней девочки, чей дом был разрушен в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля, сообщает благотворительный фонд "Ратиборец", который ведет поиски.
"Каждый день обследуется лес, заброшки, (проходит - ред.) обход домов и расспросы жителей в этом квадрате", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.
Там отметили, что территория поисков обследуется с помощью дрона с тепловизором.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Туапсе 16 апреля погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. Тело 14-летней девочки до сих пор не найдено. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в администрации.
Спасатели разбирают конструкции частного дома в Туапсе, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Жительница Туапсе рассказала о первых минутах после атаки БПЛА
17 апреля, 21:19
 
