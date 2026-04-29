В Туапсе 60 человек эвакуировали из домов около НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из домов поблизости от НПЗ в Туапсе эвакуировали 60 человек, включая девять детей.
- Накануне вечером тех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах.
КРАСНОДАР, 29 апр – РИА Новости. Шестьдесят человек, включая девять детей, эвакуировали из домов поблизости от НПЗ в Туапсе, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"По состоянию на 29 апреля из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек, в их числе девять детей. Накануне вечером всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах Туапсе", - говорится в сообщении оперштаба.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.