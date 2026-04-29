В Туапсе потушили пожар в жилом доме рядом с НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Пожар ликвидировали в многоквартирном доме в Туапсе рядом с НПЗ, жильцов эвакуировали ранее, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсе ликвидировали пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ. Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 2:40. Жильцов на момент ЧП в доме не было – их эвакуировали заранее, утром 28 апреля", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что огонь в жилом здании распространился на площади в 150 квадратных метров. Его полностью ликвидировали в 4.40.