США и Иран ведут переговоры по телефону, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США и Иран ведут переговоры по телефону, утверждает Дональд Трамп.
- Он подчеркнул, что сделки с Ираном не будет, если та не согласится отказаться от ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. США и Иран ведут переговоры по телефону, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"И мы больше не совершаем 18-часовые перелеты каждый раз, когда нам нужно увидеть какой-то документ. Мы делаем это по телефону", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По словам американского лидера, вопрос в том, зайдет ли иранская сторона достаточно далеко.
"Так что на данный момент никакой сделки не будет, если они не согласятся, что не будет никакого ядерного оружия", - добавил он.
США и Иран провели ранее переговоры в Исламабаде, которые закончились безрезультатно. Второй раунд не состоялся.
