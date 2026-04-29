Рейтинг@Mail.ru
США и Иран ведут переговоры по телефону, утверждает Трамп
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 29.04.2026 (обновлено: 22:41 29.04.2026)
США и Иран ведут переговоры по телефону, утверждает Трамп

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран ведут переговоры по телефону, утверждает Дональд Трамп.
  • Он подчеркнул, что сделки с Ираном не будет, если та не согласится отказаться от ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. США и Иран ведут переговоры по телефону, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"И мы больше не совершаем 18-часовые перелеты каждый раз, когда нам нужно увидеть какой-то документ. Мы делаем это по телефону", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По словам американского лидера, вопрос в том, зайдет ли иранская сторона достаточно далеко.
"Так что на данный момент никакой сделки не будет, если они не согласятся, что не будет никакого ядерного оружия", - добавил он.
США и Иран провели ранее переговоры в Исламабаде, которые закончились безрезультатно. Второй раунд не состоялся.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала