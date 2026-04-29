Путин заинтересован в завершении конфликта на Украине, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин заинтересован в поиске решения для завершения конфликта на Украине.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.
"Думаю, он хотел бы добиться решения (конфликта - ред.)", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.