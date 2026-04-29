04:19 29.04.2026
Юрист рассказал, какие товары нельзя вернуть в магазин

РИА Новости: духи, лекарства, книги нельзя вернуть продавцу или обменять

Сотрудник книжного магазина "Москва"
Сотрудник книжного магазина "Москва". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрист Дмитрий Елисеев рассказал, что духи, лекарства, книги, растения, посуду, ювелирные украшения, нижнее белье, оружие и другие товары нельзя вернуть продавцу или обменять, если претензий к качеству товаров нет.
  • Полный перечень товаров, не подлежащих возврату и обмену, определен специальным постановлением правительства РФ.
  • Для товаров, купленных онлайн, действуют отдельные правила: покупатель может отказаться от вещи со дня заказа и до момента передачи, а также в течение семи дней после получения, независимо от вида товара.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Духи, лекарства, книги, растения, посуду, ювелирные украшения, нижнее белье, оружие и лекарства нельзя вернуть продавцу или обменять, если претензий к качеству товаров нет, рассказал РИА Новости член межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев.
Полный перечень этих товаров определен специальным постановлением правительства РФ.
Девушка в торговом центре - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Юрист раскрыл уловки продавцов с возвратом скидочных товаров
25 января, 03:10
"Среди них: духи, нижнее белье, носки, чулки, бытовая химия, ювелирные украшения, книги, календари, брошюры и другие непериодические издания, животные, растения, оружие, мебельные гарнитуры, посуда, медицинские изделия, лекарства, текстиль, а также строительные и отделочные материалы, цена которых определяется за единицу длины", - пояснил юрист.
Для возврата товаров, купленных онлайн, действуют отдельные правила, которые прописаны в законе о защите прав потребителей, добавил Елисеев.
"Покупатель может отказаться от вещи со дня заказа и до момента передачи, а также в течение семи дней после получения. При этом причина не имеет значения, а товар может быть любой - даже тот, что в офлайн-магазине обменять нельзя. Такое послабление защищает интересы покупателя, ведь он лишен возможности осмотреть вещь лично перед покупкой", - объяснил юрист.
При этом от лекарств можно отказаться только до перечисления денег, или если медикаменты оказались с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой, без маркировки или нарушены условия перевозки, напомнил он. Препараты надлежащего качества вернуть не получится.
Терминал оплаты банковскими картами - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В России с 1 февраля изменятся правила возврата некоторых товаров
26 января, 01:05
 
