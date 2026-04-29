Юрист рассказал, какие товары нельзя вернуть в магазин

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Духи, лекарства, книги, растения, посуду, ювелирные украшения, нижнее белье, оружие и лекарства нельзя вернуть продавцу или обменять, если претензий к качеству товаров нет, рассказал РИА Новости член межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев.

"Среди них: духи, нижнее белье, носки, чулки, бытовая химия, ювелирные украшения, книги, календари, брошюры и другие непериодические издания, животные, растения, оружие, мебельные гарнитуры, посуда, медицинские изделия, лекарства, текстиль, а также строительные и отделочные материалы, цена которых определяется за единицу длины", - пояснил юрист.

Для возврата товаров, купленных онлайн, действуют отдельные правила, которые прописаны в законе о защите прав потребителей, добавил Елисеев

"Покупатель может отказаться от вещи со дня заказа и до момента передачи, а также в течение семи дней после получения. При этом причина не имеет значения, а товар может быть любой - даже тот, что в офлайн-магазине обменять нельзя. Такое послабление защищает интересы покупателя, ведь он лишен возможности осмотреть вещь лично перед покупкой", - объяснил юрист.